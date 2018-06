Fuochi artificiali. Ledwall e laser. Un palco centrale accerchiato da più di 79mila persone - "il dato più alto mai registrato per un concerto nel San Siro moderno", precisa orgogliosamente il promoter Clemente Zard. Più che un "divorce party", "La finale", il concerto col quale J-Ax e Fedez (auto)celebrano la fine (o interruzione momentanea? Loro scherzano ("Quando finiremo i soldi potremmo sempre giocarci la carta della reunion") ma l'ultimo atto della loro collaborazione sembra più una festa da ultimo giorno di scuola. "Il concerto della vita", lo chiama J-Ax, "che chiude un capitolo della nostra vita molto importante". Un giorno dove vale tutto.

"E' da qualche mese che ci chiedono se siamo emozionati per suonare a San Siro", ammette l'ex frontman degli Articolo 31 poco prima di salire sul palco: "Noi rispondevamo sempre 'no, alla fine è un concerto come un altro'. Adesso, ufficialmente, siamo sotto shock".

Da un lato c'è l'attitudine degli outsider che espugnano un tempo del mainstream con le proprie forze ("Ci tengo a ricordare", specifica J-Ax, "che questo show è stato realizzato da una realtà indipendente"), dall'altra quella più festaiola, più propensa a godersi il momento che non a segnare un altro record sul proprio palmares. Perché alla fine la parola chiave della festa non è "addio", a prescindere dai propositi di piano pensione del duo: "Continuare con questo progetto sarebbe la cosa più logica da fare, economicamente parlando", ammette Aleotti, "Le nostre prerogative sono sempre state altre. La nostra collaborazione è nato per esigenze artistiche, e da un'amicizia. E per prenderci una pausa dalle nostre rispettive carriere soliste".

Carriere soliste che continueranno, a velocità diverse - mentre Fedez ama "portarsi avanti", spiegando di avere già del materiale da lavorare, Ax ammette di voler "sparire per un po', per fare il papà che di giorno scrive" e per tutto il resto del tempo si gode la famiglia - ma sulle quali per il momento è calata una fittissima coltre di riservatezza. E la cosa non stupisce, perché quella del primo giugno è la sera della "Finale", e nient'altro.

La festa di fine anno - anzi, dei "tre anni che ricorderemo per la nascita dei nostri figli e per essere entrati nelle case di tutti gli italiani" - è un gran varietà pop che funziona alla perfezione, dal punto di vista scenografico. E come tutti i gran varietà ha i tempi calibrati al millesimo - "Non vogliamo fare la fine di Springsteen [quella dei "22 minuti" dei quali Rockol si occupò ampiamente"]", spiegano i due rapper e Zard - con una traccia molto precisa ed equilibri molto distribuiti con molta attenzione nella setlist. E' il bello, e allo stesso tempo il limite, delle megaproduzioni: uno show del genere non permette sbavature, né licenze o deroghe nelle tempistiche. Piaccia o meno - al pubblico presente al Meazza sembra piacere, e parecchio - l'improvvisazione non abita qui: nemmeno quando il pubblico reclama a gran voce il bis, dopo "Vorrei ma non posto", in chiusura. L'ossatura piuttosto telefonata della scaletta (coi medley di presentazione all'inizio, l'intervento degli ospiti nella parte centrale dello show e il trittico killer "Italiana", "Senza pagare" e "Vorrei ma non posto" in chiusura) viene perdonata, e si perde tra biker, ballerini, fuochi d'artificio, giochi di luce, coreografie del pubblico (a cura di Google) e una bambola gonfiabile alta come un palazzo di tre piani (su "Olivia Oil"). J-Ax e Fedez volevano una festa unica per i quasi 80mila del Meazza, e questo hanno fatto. La promessa, da questo punto di vista, non si può dire non sia stata mantenuta.