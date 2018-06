Dopo il buon esito della prima edizione è stata presentata oggi la nuova Milano Music Week. La seconda edizione si svolgerà dal 19 al 25 novembre 2018.

Oggi, 1 giugno, alla Triennale di Milano, all’interno di RadioCity si è svolto un primo incontro pubblico per stampa e operatori, alla presenza dell’assessore alla Cultura del comune di Milano Filippo Del Corno, del curatore Luca De Gennaro e dei partner fondatori: Nuovo IMAIE, Assomusica, SIAE e FIMI.

“Quella del 2017 era un’edizione volutamente sperimentale: dedicare una settimana di Milano alla musica, consci che è al centro della città in realtà tutto l’anno”, ha spiegato Del Corno. “In questa settimana si fa massa critica, si crea un palcoscenico comune per gli attori del settore, usando diversi luoghi della città”.

“Rappresentiamo 15.000 artisti italiani, facendo intermediazione per chi utilizza la loro musica. Per noi è un’occasione importante per diffondere consapevolezza della ricchezza che rappresenta la musica, e il rispetto che merita ci lavora, comparando il sistema Italia con quello europeo”, ha spiegato Maila Sansaini di Nuovo IMAIE.

“Il nostro lavoro è facilitare il rapportO tra chi fa musica e chi la fruisce. Questa settimana serve per creare dibattito, prospettiva e confronto internazionale”, ha dichiarato Vincenzo Spera di Assomusica.

“La seconda edizione è la più rischiosa, è come il secondo album. La musica è una forza economica e culturale trainante del nostro paese. La Milano Music Week è un punto centrale per le nostre attività, perché darà la possibilità a giovani artisti di esprimersi, così come facciamo con Italia Music Export, il nostro nuovo ufficio che agevola la diffusione della musica italiana all’estero”, dice Andrea Ettorre di SIAE.

“La Milano Music Week arriva a concludere un percorso creativo che dura tutto l’anno. E’ importante che siano presenti tutti gli attori della filiera musicale per dimostrare che Milano è davvero una music city” ha concluso Enzo Mazza, presidente di FIMI.

Rinnovata l’integrazione con il festival Linecheck Festival, rappresentato da Dino Lupelli, la partnership con Vh1 (main media partner)

“Quando si fa una seconda edizione si dice sempre che si deve crescere. Non ci saranno necessariamente più eventi, ma ci sarà sicuramente una maggiore selezione degli eventi, una cura ancora maggiore sulla proposta e sulla coerenza: abbiamo creato una mail, proposte@milanomusicweek.it, per raccogliere le proposte degli operatori”, ha concluso Luca De Gennaro, che si è definito non “direttore” ma appunto “curatore”.