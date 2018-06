Il venerdì è giorno di uscite discografiche: oggi, oltre al ritorno Josh Tillman (Father John Misty) e Kanye West, sono numerosi gli artisti che hanno pubblicato le rispettive fatiche discografiche.

Dopo le diverse indiscrezioni trapelate nel corso degli ultimi mesi, Father John Misty, ha finalmente pubblicato il nuovo e quarto studio album: “God’s Favorite Customer”. Il nuovo disco, il quarto sotto il nome d’arte Father John Misty, è il seguito di “Pure Comedy” pubblicato ad aprile 2017. Father John Misty alias Josh Tillman, ha coprodotto il disco insieme a personaggi come Foogen Jonathan Rado, Natalie Mering (Weyes Blood), The Haxan Cloak e Jonathan Wilson. In termini di contenuti, “God’s Favorite Customer” è, per ammissione dello stesso Tillman, "meno pretenzioso" rispetto alle sue opere precedenti.

Lo potete ascoltare qui sotto:

Nel corso degli ultimi mesi il cantautore americano ha pubblicato i video per i brani "Please Don’t Die", "Just Dumb Enough to Try", "Disappointing Diamonds Are The Rarest of Them All" e "Mr. Tillman".

Kanye West è ufficialmente tornato sulle scene. Dopo le ultime polemiche scaturite in seguito ad uno scambio di complimenti via Twitter con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il rapper statunitense ha tenuto stanotte una festa d'ascolto per il suo nuovo album. Il progetto, che è ancora senza titolo, dovrebbe uscire nelle prossime ore. Il rapper ha invitato un gruppo selezionato di giornalisti e influencer alla festa, che si è svolta a Jackson Hole, nel Wyoming. West ha usato Twitter per condividere un link a un'app da cui i fan possono guardare l'evento. Date un'occhiata qui sotto.

Download the @WAV_Media app https://t.co/HxSvFHiSrY to watch the livestream of my album listening tonight in Jackson Hole, Wyoming 7PM MDT — KANYE WEST (@kanyewest) June 1, 2018

Il nuovo album della star americana non è ancora disponibile, ma dovrebbe uscire oggi. Sono state condivise due tracce nel corso degli ultimi mesi: "Lift yourself" e "Ye vs the people"

La cantautrice della Virginia Neko Case è tornata con un nuovo album da solista intitolato “Hell-On”, co-prodotto dalla stessa Case e da Bjorn Yttling e mixato da Lasse Martin. Hell-On segna il primo disco solista di Case in cinque anni. Tra i musicisti coinvolti nella realizzazione del disco figurano i nomi di Beth Ditto, Mark Lanegan, k.d. Lang, AC Newman, Eric Bachmann, Kelly Hogan, Doug Gillard, Laura Veirs, Joey Burns e molti altri.

Il frontman degli Who ha pubblicato oggi il suo nuovo lavoro solista: "As long as I have you". Il disco, che raccoglie cover di molti brani celebri, è prodotto da Dave Eringa, conosciuto per il suo lavoro con i Manic Street Preachers e per l’album di Roger e Wilko Johnson “Going Back Home”, e vanta l'illustre presenza dello storico compagno di Daltrey negli Who Pete Townshend, alla chitarra in 7 brani e Mick Talbot.

Lo potete ascoltare qui sotto:

Tra le altre uscite ricordiamo il nuovo album di Ben Howard, il cantautore e musicista inglese è tornato con un nuovo disco intitolato “Noonday Dream”, il suo terzo album in studio a distanza di quattro anni dal precedente “I Forget Where We Were”.

Natalie Prass, cantautrice americana di Richmond, in Virginia, ha pubblicato oggi “The Future and the Past”, il suo secondo LP, seguito del debutto del 2015 intitolato “Natalie Prass”.