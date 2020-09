50 anni fa moriva Alan Wilson: le sue canzoni scritte per i Canned Heat

I più - quasi tutti - lo conoscono come la voce di "On The Road Again" dei Canned Heat, uno di quei brani diventati nel corso degli anni veri e propri standard capaci di trascendere autori e interpreti originali. Sarebbe tuttavia ingiusto ridurre Alan Wilson a mera figurina nel grande album dei campioni meno celebrati del rock classico: membro suo malgrado del "club dei 27" - per "merito" di un'overdose accidentale da barbiturici che se lo portò via esattamente 50 anni fa, il 3 settembre 1970 - il cantante, chitarrista e armonicista di Arlington, Massachusetts, ha contribuito in maniera determinante al successo della band fondata con Bob Hite, dando nuova luce alla gloriosa tradizione delle dodici battute che ha avuto in giganti come Robert Johnson, Son House, Charley Patton e Muddy Waters alcuni dei suoi più fulgidi esponenti. Ecco, nelle pagine che seguono, le canzoni che Alan Wilson ha scritto per i Canned Heat. Buon ascolto!