Non si sono fatti aspettare, dopo aver annunciato qualche giorno fa la data di uscita del nuovo album “The Now Now” (il 29 giugno), la band di Damon Albarn ha rivelato ulteriori dettagli del nuovo disco e condiviso due nuovi estratti: “Humility” (feat George Benson) e “Lake Zurich”.

Potete ascoltare i due brani qui sotto. Di “Humility” è stato condiviso anche il video, diretto da Jamie Hewlett e girato interamente a Venice Beach il mese scorso, in cui compare Jack Black.

Albarn ha rivelato che “The Now Now” è stato prodotto da James Ford dei Simian Mobile Disco e Remi Kabaka, e che gli unici ospiti in primo piano sono George Benson, Jamie Principle e Snoop Dogg, quest’ultimo ha collaborato con il leader dei Gorillaz all'inizio di quest'anno in una canzone chiamata "Hollywood”. Le poche collaborazioni del nuovo disco sono in netto contrasto rispetto ai numerosi collaboratori presenti nell’ultimo lavoro della band “ Humanz ”, che presentava più di 15 ospiti. La band ha anche annunciato nuove date per il tour 2018 , che li vedrà presenti in Italia per un unico appuntamento il prossimo 12 luglio al Lucca Summer Festival

"The Now Now" è disponibile in CD, LP e download, oltre ad una speciale edizione da collezionisti in cofanetto da doppio LP deluxe. Qui di seguito la cover e poi la tracklist di “The Now Now”:

01 Humility [ft. George Benson]

02 Tranz

03 Hollywood [ft. Snoop Dogg and Jamie Principle]

04 Kansas

05 Sorcererz

06 Idaho

07 Lake Zurich

08 Magic City

09 Fire Flies

10 One Percent

11 Souk Eye