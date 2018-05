Uscirà il prossimo 29 giugno "Over The Years" raccolta retrospettiva dedicata alla carriera di Graham Nash: il doppio CD ripercorre in 30 canzoni la storia del leggendario cantautore, dagli esordi in Inghilterra con gli Hollies, alla fama in America e nel mondo con Crosby, Stills and Nash, ai giorni nostro. L'antologia comprende demo e versioni inedite. Ha spiegato Nash: “Mi riempie il cuore presentare le mie canzoni in questo modo. Spero gli ascoltatori apprezzeranno le demo - come quelle di ‘Our House’, ‘Teach Your Children,’ e altre che diventarono tracce che hanno resistito ‘Over The Years’. Spero apprezzioni sentire come ho iniziato a scriverle e come diventarono in seguito le ormai famigliari registrazioni che tutti conoscono in seguito alla loro pubblicazione".

Rockol vi offre in anteprima esclusiva la demo di una delle sue canzoni più note ed amate: "Our house", nata quando Graham Nash viveva con Joni Mitchell ei suoi due gatti a Laurel Canyon (Los Angeles). Nash scrisse la canzone in un'ora, sul pianoforte di Mitchell. Nel 2013 ha raccontato, in un'intervista:

Io e Joni andammo su Ventura Boulevard dove c'è una gastronomia molto famosa chiamata Art's Deli. Siamo stati a fare colazione lì. Entrammi nell'auto di Joan e passammo davanti a un negozio di antiquariato, dove lei vide un bellissimo vaso che voleva comprare ... Non era molto costoso, e lo abbiamo portato a casa.

Era una mattina molto grigia, gentile, sdolcinata e piovigginosa. S iamo arrivati ​​alla casa di Laurel Canyon, e ho detto: perché non metti dei fiori in quel vaso che hai appena comprato? Lei è andata in giardino a prendere i fiori e io mi sono messo al suo pianoforte, ma io ero. Un'ora più tardi era nata "Our house" da un momento incredibilmente comune che molte persone hanno sperimentato.

Nash sarà in Italia per 5 concerti a brev: per l'occasione sarà accompagnato da Shane Fontayne alla chitarra (già chitarrista di Springsteen negli anni '90 e dei CS&N nei loro ultimi tour) e da Todd Caldwell alle tastiere,Ecco le date:

30 giugno - Val di Fassa (TN), "I suoni delle Dolomiti"

1 luglio - Recanati (MC), Piazza Leopardi

2 luglio - Roma, Casa del Jazz / Summer Time 2018

4 luglio - Pistoia, Pistoia Blues

5 luglio - Milano, Villa Arconati

Ecco la copertna di e la tracklist di "Over the years"

Disco Uno

“Marrakesh Express”

“Military Madness”

“Immigration Man”

“Just A Song Before I Go”

“I Used To Be King” *

“Better Days” *

“Simple Man”

“Teach Your Children”

“Lady Of The Island”

“Wind On The Water”

“Our House”

“Cathedral”

“Wasted On The Way”

“Chicago/We Can Change The World”

“Myself At Last”

* mix precedentemente inedito

Disco due: i demo

“Marrakesh Express” – London, 1968

“Horses Through A Rainstorm” – London, 1968

“Teach Your Children” – Hollywood, 1969

“Pre-Road Downs” – Hollywood, 1969

“Our House” – San Francisco, 1969

“Right Between The Eyes” – San Francisco, 1969 *

“Sleep Song” – San Francisco, 1969 *

“Chicago” – Hollywood, 1970 *

“Man In The Mirror” – Hollywood, 1970

“Simple Man” – Hollywood, 1970

“I Miss You” – San Francisco, 1972

“You’ll Never Be The Same” – San Francisco, 1972

“Wind On The Water” – San Francisco, 1975

“Just A Song Before I Go” – San Francisco, 1976

“Wasted On The Way” – Oahu, 1980

Versioni demo precedentemente inedite, eccetto *