Si celebra oggi il sessantaquattresimo compleanno del cantautore e chitarrista romano che ha firmato non solo canzoni come "Nina" o "Oceania" ma anche tanti altri brani e collaborazioni che lo hanno visto protagonista, non solo come interprete, ma anche come autore.

Primo artefice del suo successo è stato Amedeo Minghi, il quale, procurandogli un contratto discografico con la It (etichetta di Vincenzo Micocci per cui lo stesso Minghi incideva), lo ha lanciato sul panorama musicale nel 1981 con il primo singolo "Oceania", durante la trasmissione Domenica in, presentata al tempo da Pippo Baudo.

Con la successiva partecipazione al Festival di Sanremo nel 1982 e nel 1984, Mario Castelnuovo presenta due dei suoi singoli più famosi, ovvero rispettivamente "Sette fili di canapa", ma soprattutto "Nina’", brano ispirato alle vicende reali dei genitori dello stesso Mario, conosciutisi in piena Seconda Guerra Mondiale.

Parallelamente alla sua carriera da performer, Castelnuovo intraprende anche quella di autore per molti altri artisti.

Nelle pagine che seguono sono disponibili le canzoni scritte dall'artista ma interpretate da altri: lasciate che la curiosità prenda il sopravvento, non ve ne pentirete!

Buon ascolto!