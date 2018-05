È stato presentato oggi il Firenze Rocks 2018, il festival, in programma dal 14 al 17 giugno all'arena del Visarno, che ospiterà alcuni dei nomi più importanti della scena rock mondiale.

Il festival inizia il 14 giugno con l’unica data italiana dei Foo Fighters, introdotti da ben tre grandi nomi: The Kills, Wolf Alice e Frank Carter & The Rattlesnakes. Il 15 giugno toccherà ai Guns N' Roses con il loro "Not in This Lifetime Tour". Ad aprire il concerto della band di Axl e Slash ci saranno i danesi Volbeat, i Baroness e i losangelini The Pink Slips.

Sabato 16 giugno vedrà il ritorno degli Iron Maiden con i loro “Legacy of The Beast World Tour”. Il gruppo torna in Italia dopo il tour mondiale del 2016 che li ha visti portare per i palchi di tutto il mondo il loro sedicesimo album in studio “The Book Of Souls”. I Maiden divideranno il palco con i tedeschi Helloween, con il frontman dei Korn Jonatan Davis e con gli Shinedown.

A chiudere la quattro giorni di puro rock ci sarà Ozzy Osbourne: l'ex Black Sabbath recentemente aveva fatto sapere il titolo del suo prossimo tour mondiale, il “Farewell world tour”. Ad aprire il concerto gli Avenged Sevenfold, i Judas Priest e i Tremonti.