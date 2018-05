Solo poco più di una settimana fa, Cardi B ha regalato ai fan un nuovo video musicale per il suo singolo "Be Careful". Ora, la rapper originaria del Bronx è tornata con un'altra clip, questa volta per "I Like It", il suo brano in collaborazione con J Balvin e Bad Bunny.

Il video, diretto dal regista di DJ Khaled e Lil Wayne Eif Rivera, è una clip divertente in cui tutti e tre gli artisti si esibiscono per le strade di quella che sembrerebbe essere Miami o San Juan, Porto Rico (quest'ultima città è la città natale di Bad Bunny e Pete Rodriguez, il cui classico "I Like It Like That" del 1966 è campionato nel singolo di Cardi B). Lo potete guardare qui di seguito:

"I Like It" è presente nell’album di debutto di Cardi B “Invasion of Privacy”, pubblicato il 6 aprile 2018 dalla Atlantic Records.