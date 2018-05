TIMMUSIC allarga la squadra editoriale e mette a disposizione degli artisti nuovi studi a Milano, che si uniscono a quelli di Roma, per la registrazione di contenuti originali per l'app.

Entrano nella team della piattaforma streaming Paola Gallo, giornalista e speaker radiofonica, e Rido, rapper e giornalista, che ricoprirà il ruolo di Expert programmer e speaker.

Entrambi saranno impegnati nella creazione di format come l'AlbumStory e le Radioplaylist; Paola Gallo e Rido si aggiungono a un team che comprende già la conduttrice televisiva e radiofonica Carolina Di Domenico, e il giornalista Pino Gagliardi, direttore artistico.

Entra in squadra anche il DJ Stefano Fontana, in arte Stylophonic, che curerà le playlist dance, per rafforzare la curatela umana della piattaforma, che punta su novità editoriali, ospiti e contributi musicali anche inediti.



TIMMUSIC è l’App di TIM dedicata alla musica in streaming con un catalogo di oltre 25 milioni di brani. Con oltre il 60% di musica italiana ascoltata, TIMMUSIC si conferma il player con maggiore attenzione ai gusti musicali degli italiani.

