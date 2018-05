L’ex chitarrista dei Guns N’ Roses Izzy Stradlin ha parlato per la prima volta ufficialmente del tour della sua vecchia band che non lo vede coinvolto. Della line up originale dei Guns N’ Roses il ‘Not in this Lifetime’ tour vi sono Axl, Slash e Duff McKagan, sono rimasti fuori Stradlin, per l’appunto, e il batterista Steven Adler.

Al Wall Street Journal Stradlin ha dichiarato:

“L'attuale tour dei GN'R è stato un grande successo per i ragazzi. La mia mancata partecipazione è dovuta semplicemente al fatto che non si è raggiunta una felice via di mezzo durante la negoziazione. È la vita. A volte le cose non funzionano."

Nel 2016 quando chiesero ad Axl i motivi per i quali mancasse Stradlin il cantante rispose: “Non so davvero cosa dire di Izzy. Un giorno ci parli e pensi che sia un modo, poi il giorno dopo è in un altro modo." In risposta Stradlin twittò (tweet poi rimosso):" Cazzate, non volevano dividere il bottino in parti uguali."

Il tour della band capitanata da Axl Rose prossimamente farà una tappa anche in Italia, il 15 giugno alla Visarno Arena di Firenze.