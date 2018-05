Lo scorso weekend la pop star statunitense si è esibita al Big Weekend della BBC, a Swansea, in un ambiente particolarmente caldo e afoso. Una volta scesa dal palco, nel backstage, è stata avvicinata dal presentatore e DJ Greg James, che si è rivolto a Taylor Swift dicendole subito, con tono simpatico: “Penso che tu abbia bisogno di una doccia ora”.

#TaylorSwift has her first recorded interview after years of not doing them and she's told that she needs a shower... 😑 #BiggestWeekend pic.twitter.com/7d3AQrvfWI — Taylor Swift News (@Swift_Alert) May 27, 2018

Per quanto la cantante non sia sembrata offesa e, anzi, abbia scherzato con lui dicendogli “sono d’accordo, non sono offesa”, i fan della Swift non sono rimasti per nulla contenti della battuta di James. Uno di loro ha scritto su Twitter: “Davvero Greg James? La prima intervista che Taylor ha concesso in più di due anni e tu le dici che ha bisogno di una doccia? Davvero, dove sono finite le tue buone maniere?”. Un altro utente ha invece twittato: “@gregjames che dice a @taylorswift13 che ha bisogno di una doccia è il motivo per il quale non uscirò mai con un uomo inglese”. E un altro ancora: “Nessuna offesa ma la tua intervista con Taylor è stata piuttosto tremenda e sembrava che tu fossi del tutto impreparato. Lei difficilmente rilascia interviste di questi tempi e tu hai peggiorato la cosa, sono sicura che si sia offesa. Forse volevi dirlo meglio ma ti è uscito nel modo sbagliato”.

In risposta alle critiche, Greg James ha detto che tanto lui quanto la Swift sono “sereni”, spiegando su Twitter: “Taylor Swift ha una grande senso dell’umorismo e ci conosciamo da anni e abbiamo avuto una bella chiacchierata dopo l’intervista”. Aggiungendo: “È tutto ok. Faceva caldo là. Stavo quasi per dirle che avremmo dovuto entrambi farci una doccia, ma dopo questa reazione sono contento di non averlo detto!”.