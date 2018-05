E' appena terminata al Teatro Verdi di Firenze la prima data italiana di Thom Yorke, che era anche la prima del tour europeo e la prima da solista dopo il breve tour americano dello scorso inverno.

Yorke si è esibito assieme a Nigel Godrich, produttore storico dei Radiohead e collaboratore dei suoi album solisti. Proprio "The eraser" e "Tomorrow's modern boxes" sono stati al centro dello show, assieme a nuovi brani (si parla di un terzo album solista in arrivo, ma non ci sono dati ufficiali) e a qualche accenno da "Amok", il disco degli Atoms for Peace (la band sempre con Godrich, Flea, Mauro Refosco e Joey Waronker). Come già in passato in questi casi, nessuna canzone dei Radiohead in scaletta.

Come potete vedere da questi video, Yorke ha usato i "Visual" di Tarik Barri, con cui recentemente ha lavorato ad un’installazione audiovisuale a Berlino. Gli schermi sullo sfondo usano un software per costruire grafiche digitali basate sul suono.

Domani, 29 maggio Yorke sarà al Fabrique di Milano. Ecco i video e la scaletta della data di Firenze:

1) Interference

2) Brain in a Bottle

3) Impossible Knots

4) Black Swan

5) The Clock

6) Not the News

7) Truth Ray

8) Traffic

9) Twist

10) Saturday

11) Pink Section

12)Nose grows some

13)Cymbal rush

Bis

14)The Axe

15)Atoms for peace

16)Default