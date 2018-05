Gli U2 hanno portato il loro "Experience + Innocence tour" a Nashville, nei giorni scorsi. E per l'occasione sono passati alla Third Man Records dell'amico Jack White. All'interno di quello che è ormai diventato un luogo di passaggio e di culto per molti artisti, hanno suonato una versione acustica di ‘Love is bigger than anything in its way", dall'ultimo "Songs of experience", tra i cimeli di White. Nel video, condiviso su Facebook, si vede anche la cabina degli anni '30 in cui spesso vengono registrati vinili poi venduti sul sito. Anche questa versione della canzone sarà presto pubblicata in vinile, in versione limitata.

Intanto, ecco il video