Il primo album non in inglese in oltre 10 anni ad andare in testa alle classifica, ed il primo in assoluto di K-pop a ottenere questo traguardo: "Love Yourself 轉 ‘Tear’" dei sud-coreani BTS è in testa alla graduatoria degli album di questa settimana, compilata come sepre da Billboard. E' arrivato sul gradino più alto del podio grazie all'equivalente di 135.000 unità.

L'ultimo album non in inglese ad arrivare in testa alle classifiche fu "Ancora" de Il Divo, nel 2006.

Ecco l'ultimo video del gruppo K-Pop, "Fake love": in una settimana ha superato i 5 milioni di visualizazzioni su YouTuvbe