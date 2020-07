Elio: le canzoni che hanno dato inizio alle Storie Tese

Compie oggi 59 anni Stefano Belisari, conosciuto con il nome d'arte di Elio. Talento eclettico, canta con le Storie Tese e da solo, recita a teatro e al cinema, doppia le voci dei cartoni animati, conduce programmi in radio, fa il giudice a X Factor, è testimonial pubblicitario.

Con questo articolo, ripercorriamo le origini della band. Dagli inizi di Elio, uno che nella Milano degli anni ottanta con le sue Storie Tese era un mito e pareva strano che il mondo – vabbè, diciamo l’Italia – non si potesse accorgere di cotanto talento. Poi, agli inizi degli anni novanta arriva il “Pippero” a portare il verbo in tutta la penisola. Il resto, come si è usi dire, è storia.

Ecco le prime canzoni del gruppo, quelle da cui tutto ebbe inizio.