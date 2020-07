Nico, icona: 15 canzoni da una carriera e da una vita troppo brevi

Il 18 luglio del 1988 moriva a Ibiza Christa Päffgen, in arte Nico. Una carriera breve, una morte prematura, una vita faticosa e dolorosa: in poche frasi il riassunto di Nico, nome d’arte di Christa Paffgen, cantante sui generis, attrice, modella, icona. Dagli esordi all’ultimo album: nelle pagine a seguire vi proponiamo un excursus in 15 canzoni sul repertorio di un’artista molto celebrata ma forse ancora poco conosciuta.