Ci siamo cascati anche noi, come tanti altri, ma lo scherzo - va detto - era ben congegnato. Il matrimonio di Tommy Lee con la fidanzata Brittany Furlan, del quale vi abbiamo informati troppo tempestivamente qui, in realtà non si è mai celebrato. La tenda bianca con decorazioni floreali davanti alla quale i due si sono fatti fotografare era quella di una vera coppia di sposi - loro hanno solo sfruttato lo sfondo per organizzare uno scherzo. A rivelarlo è stata la "sposa", che poche ore dopo è intervenuta a editare la foto aggiungendo "(to take a photo in front of someone’s leftover wedding alter)", cioè "fare una foto davanti all'altare nuziale rimasto lì dopo un matrimonio".

Tommy Lee è già stato sposato tre volte: con Elaine Bergen dal 1984 al 1985, con Heather Locklear dal 1986 al 1993 e con Pamela Anderson dalla quale ha avuto due figli) dal 1995 al 1998. Nel 2014 aveva annunciato il fidanzamento con Sofia Toufa, ma la coppia aveva interrotto la relazione nel 2016. Il fidanzamento con Brittany Furlan è stato ufficializzato nel giorno di San Valentino del 2018.