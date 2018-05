Uscirà venerdì 8 giugno "Le corde dell'anima - Studio & Live", una nuova raccolta di canzoni di Pino Daniele, composta da quattro cd e u libretto di 40 pagine con testi di John Vignola e fotografie di Luciano Viti.

Questa la tracklist dei 4 cd che compongono "LE CORDE DELL'ANIMA | Studio & Live":

CD 1

"WONDERFUL TONIGHT"; "RESTA... RESTA CU' MME'" (Live); "UN CIELO SENZA NUVOLE"; "A TESTA IN GIÙ" (Live); "I SAY I'STO CCA'"; "LAZZARI FELICI" (Live); "YES I KNOW MY WAY" (Live); "SARA NON PIANGERE"; "NAPULE E'" (con Mina); "QUANDO" (Live); "PIGRO"; "VENTO DI PASSIONE" (con Giorgia); "QUANNO CHIOVE" (Live); "VOGLIO DI PIÙ" (Live); "CHI TENE 'O MARE" (con Franco Battiato); "JE SO' PAZZO"; "BASTA 'NA JURNATA 'E SOLE" (Live); "OCCHI CHE SANNO PARLARE"

CD 2

"TERRA MIA" (Live); "VIENTO" (con Al Di Meola); "ISOLA GRANDE"; "A ME ME PIACE 'O BLUES" (Live); "NUN ME SCUCCIÀ" (Live); "'O SCARRAFONE" (Live); "ALLERIA"; "DIMENTICA"; "TEMPO DI CAMBIARE" (con Mia Cooper); "DUBBI NON HO" (Live); "MELODRAMMA"; "MA CHE HO" (Live); "MUSICA MUSICA"; "IO VIVO COME TE" (Live); "IT'S A BEAUTIFUL DAY"; "ANEMA E CORE" (Live); "NEVE AL SOLE" (Live); "RHUM AND COCA"

CD 3

"A ME ME PIACE 'O BLUES"; "JE SO' PAZZO" (con Mario Biondi); "NA TAZZULELLA 'E CAFÈ" (Live); "I GOT THE BLUES" (Live); "CHE DIO TI BENEDICA"; "JE STO VICINO A TE"; "VIA MEDINA" (Live con Karam Mourad); "SOTTO 'O SOLE" (Live); "ABUSIVO"; "CUORE DI PIETRA"; "MARELUNA" (con Mia Cooper); "IT'S NOW OR NEVER"; "L'IRONIA DI SEMPRE" (con Chiara Civello); "ANIMA" (Live); "I SAY I'STO CCA'" (Live); "TERRA MIA" (live con Avion Travel); "BEL ORIZZONTE" (con Karam Mourad); "LAZZARI FELICI"; "NAPULE E'" (Live)

CD 4

"IL SOLE DENTRO DI ME" (con J-Ax); "TUTTA N'ATA STORIA" (Live); "SULE PE' PARLÀ" (Live); "NON SI TORNA INDIETRO"; "QUANNO CHIOVE"; "E SO' CUNTENTO 'E STA'" (Live); "CHI TENE O MARE" (Live); "SIENTE FA' ACCUSSÌ" (con J-Ax); "ANOTHER DIMENSION"; "PUOZZ PASSÀ NU GUAIO" (Live); "NARCISISTA IN AZIONE"; "DONNA CUNCETTA"; "APPOCUNDRIA" (Live); "BACK HOME"; "ANIME CHE GIRANO"; "RESTA... RESTA CU' MME'"; "ALLERIA" (Live); "UE MAN!"