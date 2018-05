La notizia non è tanto che il signor Alfred Matthew Yankovic abbia deciso di frequentare il repertorio della band di Dave Grohl, ma che abbia deciso di farlo "seriamente", cioè limitandosi a una rispettosa cover dell'originale. Perché - chi lo conosce lo sa - per Weird Al non c'è niente di sacro. Nemmeno quella "Smells Like Nirvana", parodia - ca va sans dire - della leggendaria "Smells Like Teen Spirit", l'inno del grunge che l'artista nato 58 anni fa a Downey, California, pubblicò nel 1992, a ridosso dell'uscita dell'originale, all'interno dell'album "Off the Deep End".

Questa volta, invece, Yankovic ha deciso di fare sul serio. Di scena a metà di questo mese a San Diego, sempre in California, il cantante e comico, prima di attaccare la sua versione del brano, ha premesso al pubblico in platea: "Questa è la prima volta che la facciamo, quindi dateci tregua".

Scritta nel 1994 qualche mese dopo la scomparsa di Kurt Cobian, "This Is a Call" è stato il secondo singolo, dopo "Exhausted", estratto dal primo, omonimo album dei Foo Fighters, pubblicato il 4 luglio del 1995.