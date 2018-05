La band guidata dai fratelli Benji e Joel Madden promuoverà dal vivo anche nel nostro Paese "Generation Rx", il nuovo album del gruppo del Maryland atteso nei negozi per il prossimo 14 settembre: i Good Charlotte saranno di scena all'Alcatraz di Milano il prossimo 3 febbraio. I biglietti saranno disponibili sui circuiti autorizzati a partire dal prossimo venerdì, primo giugno, al prezzo di 35 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.

La branca europea del tour in supporto a "Youth Authority" del 2016 prenderà il via il prossimo 26 maggio da Leeds, nel Regno Unito, per poi fare tappa a Hatfield, Birmingham, Vienna, Nüremberg e Nürburg, dove la prima tranche di appuntamenti si chiuderà al festival Rock Am Ring. Gli show nel Vecchio Continente proseguiranno poi il prossimo inverno: dopo il debutto il primo febbraio a Zurigo, in Svizzera, i Good Charlotte proseguiranno poi alla volta di Milano, Monaco, Colonia, Bruxelles, Parigi, Offenbach, Praga, Varsavia, Berlino, Lussemburgo, Amburgo e Tilburg, per poi salutare il pubblico europeo, il prossimo 20 febbraio, con uno show all'Alexandra Palace di Londra.