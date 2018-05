Il leggendario produttore americano artefice dei principali successi di Michael Jackson sarà premiato il prossimo 18 luglio con il William Walton Music Legend Award, premio alla carriera che sarà assegnato nel corso della prossima edizione - la sedicesima - dell'Ischia Global Film & Music Festival: come riferisce l'agenzia ANSA, a farlo sapere è Cheryl Boone Isaacs, presidente della manifestazione insieme al produttore Andrea Leone.

"Quincy Jones è un artista dal talento senza limiti", recita la nota che motiva l'onorificenza diffusa dall'Accademia Internazionale Arte Ischia: "Negli ultimi sei decenni ha costruito una carriera eccezionale, in vari settori dello spettacolo: compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, discografico, produttore cinematografico e televisivo, imprenditore impegnato in cause umanitarie. Per quanto riguarda la musica, basti ricordare 79 nomination ai Grammy e 27 Grammy, oltre a un Grammy Living Legend Award. Siamo davvero onorati di aggiungere il nostro premio a questa immensa lista di riconoscimenti".