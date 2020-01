E’ sicuramente difficile pensare a un artista che abbia interpretato al meglio la musica country sul panorama musicale americano, ma di sicuro la cantautrice di Sevierville ha lasciato una gigantesca firma sul genere, e non solo. Con oltre quaranta album all’attivo (tutti piazzatisi in top ten, negli USA), la polistrumentista americana si è guadagnata in tutto il mondo l’appellativo di “regina della musica country”.

Non a caso, non solo il suo nome è stato inserito nella Songwriters Hall of Fame, ma le è stata assegnata anche una stella sulla Hollywood Walk of Fame, più precisamente al 6712 di Hollywood Blvd.

Tra i suoi brani più celebri, oltre alla celeberrima “I Will Always Love You” (1974), reinterpretata con enorme successo da Whitney Houston nel 1992 (oltre 16 milioni di copie vendute), spicca sicuramente “Jolene”, singolo a capo dell’omonimo album del ’74, riletto da molti artisti nel corso degli anni, e con le più svariate sfumature. Se siete curiosi di scoprire chi si è fatto carico di questo onere, reinterpretando a proprio modo un pezzo letteralmente leggendario, nelle pagine che seguono troverete di tutto. Buon ascolto!