Laurie Anderson nasce a Chicago il 5 giugno 1947 e si trasferisce a New York all'età di 20 anni. Insegnante di storia dell'arte, incomincia a esibirsi in pubblico nel 1973, con performance centrate sull'interesse per il linguaggio. Già nei primi anni di attività le sue esibizioni infatti fanno largo uso di visualizzazioni e di strumenti elettronici. La sua fama si allarga negli ambienti dell'avanguardia statunitense ed europea, prima di esplodere nel 1981 con il singolo "O, Superman", che diventa un inaspettato successo di classifica in Inghilterra. Ma la sua carriera è varia e complessa: festeggiamo il suo compleanno con 10 esempi della sua grandezza, a partire proprio da "O, Superman"

Caricamento video in corso Link