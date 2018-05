Phil Emmanuel, sessantacinquenne virtuoso della chitarra fratello di Tommy, anche lui asso delle sei corde in tempi recenti collaboratore del già chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia (per l'album "Dov'è andata la musica" del 2015), è morto nella sua casa di Parkes, nel Nuovo Galles del Sud, a causa di un attacco cardiaco: la data del decesso risale allo scorso 24 maggio, ma la notizia è stata diffusa solo oggi, lunedì 28 maggio.

Fratello maggiore di Tommy, Phil conobbe il successo insieme ai Trailblazers, ma fu titolare di una lunga e prestigiosa carriera solista che l'ha visto collaborare con nomi di primissimo piano del rock australiano e non come INXS, Chet Atkins, Willie Nelson, Duane Eddy, Dire Straits, Santana e Dolly Parton. Il suo album di debutto da solista, "Kakadu Sunrise", fu pubblicato nel 1992: seguirono "In The Shadow of the Beatles" del '99, "The Miracle" del 2001 e "Electric Guitar Player" del 2003. Il suo unico album congiunto col fratello Tommy, "Terra Firma", risale al 1994.