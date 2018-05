Josh Tillman ha fatto debuttare sul palco del BBC's Biggest Weekend - la manifestazione dal vivo in corso in quattro diverse location nel Regno Unito che si chiuderà oggi, lunedì 28 maggio, organizzata dall'ente pubblico radiotelevisivo britannico - un brano inedito, intitolato "Please Don’t Die": la presentazione al pubblico della canzone è avvenuta sul palco di Belfast nella giornata di ieri, domenica 27 maggio.

"Please Don’t Die" apprirà sul nuovo album di Father John Misty, "God’s Favourite Customer", atteso nei negozi il prossimo primo giugno: del disco - ideale seguito di "Pure Comedy" del 2017 - era già stato diffuso anche un altro brano, intitolato "Just Dumb Enough to Try", anch'esso presentato dal vivo durante il set tenuto al BBC's Biggest Weekend, oltre che a "Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All".