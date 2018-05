Alla vigilia della serie di date - il Twins of Evil Tour - che lo vedrà in azione, nel corso dell'estate ormai alle porte, con Rob Zombie, Brian Warner ha svelato nel corso di un'intervista un curioso retroscena sulla sua attività dal vivo durante gli anni Novanta.

Nella clip promozionale Marilyn Manson e Rob Zombie siedono l'uno di fianco all'altro, parlando della prima volta che sono stati messi al corrente l'esistenza uno dell'altro. Zombie dichiara di aver sentito per la prima volta il collega negli anno Novanta, durante un tour congiunto insieme ai Korn e ai Danzig. Abbrivio ideale per scatenare il Reverendo:

Manson: "Sì era proprio coi Danzig. Loro e i Korn suonavano prima di noi. Di solito gli pisciavo sul catering..."

Zombie: "Beh, bisogna fare quello che c'è da fare..."

Manson: "No, pensavo solo che fosse divertente. Loro suonavano prima di noi..."

Zombie: "Aspetta. Ma pisciavi sul catering dei Danzig o dei Korn?"

Manson: "No, su quello dei Korn. Il pullman dei Danzig lo usavo come alcova per le relazioni sessuali..."