Verrà distribuito ai mercati a partire dal prossimo 10 agosto l'eponimo album di debutto da solista di Jake Shears (nella foto, a destra), cantante degli Scissor Sisters: il disco, registrato a Louisville sotto la supervisione di Kevin Ratterman e con il contributo di alcuni elementi dei My Morning Jacket, includerà dodici brani inediti, tra i quali "Creep City", il singolo apripista del quale è già stato diffuso il video - visibile nel frame qui sotto.

"Tutte le canzoni sono state registrate in una sola take, in presa diretta, con otto o nome persone che suonavano insieme in sala", ha spiegato Shears a Fader: "E' stato molto divertente non sentirsi ingabbiati in uno schema. In pratica ci siamo liberati degli intermediari, e io sono stato in grado di creare qualcosa che sia veramente mio. Non mi sono mai sentito cosĂŹ spavaldo per un frutto del mio lavoro.

Ecco, di seguito, la tracklist e la copertina dall'album di debutto di Jake Shears:

01. Introduction

02. Good Friends

03. Big Bushy Mustache

04. Sad Song Backwards

05. Everything I’ll Ever Need

06. All For What

07. S.O.B.

08. Creep City

09. The Bruiser

10. Clothes Off

11. Palace In The Sky

12. Mississippi Delta (I’m Your Man)