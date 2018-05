Sono state rese note - anche se non ancora pubblicate ufficiale sul sito ufficiale della Società Italiana Autori ed Editori - le principali liste di candidati per il rinnovo degli Organi sociali di SIAE: le consultazioni rivolte agli associati avranno luogo il prossimo 13 giugno in una convocazione unica, a partire dalle ore 11.00, presso il Roma Convention Center la Nuvola di viale Asia, nella Capitale. La registrazione dei partecipanti sarà aperta fin dalle ore 8.00. Ecco, di seguito, l'elenco delle liste e dei relativi candidati a componenti del consiglio di sorveglianza dell'Istituto nelle sezioni Autori ed Editori e a componenti dell’Assemblea dei Delegati sempre nelle sezioni Autori ed Editori:

Liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza della SIAE:

Lista Siae Next sezione Musica categoria Autori:

Lavezzi Bruno Mario

Minellono Cristiano

Cantini Fabio Massimo

Pischiutta Roberto Giacomo (in arte Pivio)

Caccamo Giovanni

Prudente Oscar

Maisano Michele

Chiaravalle Valeriano

Fiumara Francesco Foca

Guerra Andrea

Taviani Giuliano

Rapetti Mogol Alfredo

Anastasi Giuseppe

Bortolotti Laura (in arte Valente, Mango)

Avogadro Gabriele

Rinaldi Giuseppe (in arte Kaballà )

Rizzi Antonella

Corsi Paolo Diego Raffaele

Zukar Paola

Tonoli Andrea

Ferraguzzo Fabrizio

Antonacci Graziano

Bianconi Francesco;

Piccaluga Fabio Bruno Ernani (in arte Fabio Concato)

Giovanardi Mauro

Celani Saturnino

Cogliati Fausto

Guidetti Claudio

Cianchi Mario

Capuano Enrico

Lista Siae Next sezione Lirica categoria Autori:

Solbiati Alessandro

Cannito Luciano Mattia

Corrado Pasquale

Fedele Ivan

Gorli Alessandro

Spinosa Rossella

Gardella Federico

Cosmi Gabriele

Colombo Taccani Giorgio Massimo

Mosca Gianluca

Verrando Giovanni

Lista Siae Next sezione Musica categoria Editori:

Sugar Filippo Nicola

Verona Tonino

Razzini Roberto Maria

Franchini Paolo

Gramitto Ricci Alfredo

Trainini Maria Romana

Leonardi Piero

Mauri Pierangelo

Galletti Anna

Benini Massimo

Giola Pietro

Allione Mario

Gandolfo Filippo

Corecha’ Maurizio Piero

Biganzoli Elisabetta

Fulco Gilda Maria

Mescoli Claudia

Rapino Andrea

Lista Siae Next sezione Lirica categoria Editori:

Amore Francesco

Ostali Piero Giancarlo

Savasta Alessandro

Moro Laura Giovanna

Gambetti Andrea Thomas

Lorello Rossella

Galletti Alessandra

Pagani Lodovico

Masutti Bruno

Di Dio La Leggia Cinzia

Cossovich Marzia

Lista Siae Next sezione Dor categoria Editori:

Longoni Gianmario

Parnanzini Anna Maria

Renino Chiara

Giorgi Renato

Allione Davide

Almini Beatrice

Pontoriero Michele Massimo

Corsini Domitilla

Corecha’ Cristina

Santamato Lorenzo Giovanni

Giroletti Mariateresa

Ginocchio Marzia

Lista La SIAE che Vorrei:

Federico Monti Arduini

Giuseppe De Martino

Claudio Buja

Alessandro Angrisano

Dino Bernarda (Dino Stewart)

Silvia Villevieille Bideri

Roberto Sorci

Gianfranco Borgatti

Romano Di Bari

Giorgio Giacomi

Roberto Facchinetti

Silvia D'Angeli

Manlio Cangelli

Roberto Villata

Liste Candidati alla carica di componente dell’Assemblea dei Delegati della SIAE:

Lista Siae Next sezione Musica categoria Autori:

Maxia Maria Grazia

Antonacci Graziano

Baldoni Fabrizio

Rapetti Mogol Alfredo

Fornaci Fabrizio

Taviani Giuliano

Marchino Carlo

Cianchi Mario

Bortolotti Laura (in arte Valente, Mango)

Anastasi Giuseppe

Bertotti Carlo

Lista Siae Next sezione Lirica categoria Autori:

Gardella Federico

Pellizzari Samuele

Gorli Alessandro

Corrado Pasquale

Bonomo Gabriele

Colombo Taccani Giorgio Massimo

Mosca Gianluca

Verrando Giovanni

Cannito Luciano Mattia

Solbiati Alessandro

Centuori Francesca

Lista Siae Next sezione Musica categoria Editori:

Pettini Gilberto Gianfranco

Gentili Luca

Limongelli Mario

Sedini Claudio

Airaghi Cristina

Cigala Vittorio

Farina Mauro

Farina Alessandra

Zarbano Francesco

Camonchia Pietro

Limoli Simona Maria Rosa

Razzini Roberto Maria

Lista Siae Next sezione Lirica categoria Editori:

Masutti Bruno

Gambetti Andrea Thomas

Lorello Rossella

Galletti Alessandra

Pagani Lodovico

Di Dio La Leggia Cinzia

Cossovich Marzia

Savasta Alessandro

Ostali Piero Giancarlo

Moro Laura Giovanna

Amore Francesco

Lista Siae Next sezione Dor categoria Editori:

Allione Davide

Almini Beatrice

Corecha’ Cristina

Corsini Domitilla

Pontoriero Michele Massimo

Santamato Lorenzo Giovanni

Giroletti Mariateresa

Guzzi Laura

Renino Chiara

Parnanzini Anna Maria

Ginocchio Marzia

Lista La SIAE che Vorrei:

Fabio Massimo Colasanti

Adolfo Massazza

Roberto Curti

Luigi Monti Arduini

Mauro Leone

Gabriele Palazzi

Paolo Dell'Orso

Ferdinando Villevieille Bideri

Erasmo Treglia

Matteo Callisti

Vincenzo Farina

Silvia Pasquariello

Roberto Trinci

Stefano Colombo

Tra i candidati figurano tanto nomi molto noti anche il pubblico generalista - su tutti, quelli di autori celeberrimi come Mario Lavezzi, Cheope (Alfredo Rapetti, figlio di Mogol) e Kaballà , e di artisti come Fabio Concato, Mauro Ermanno Giovanardi, Francesco Bianconi (frontman dei Baustelle) - tanto di figure di spicco della discografia italiana come il presidente di SIAE uscente (e numero uno di Sugar Music) Filippo Sugar, il fondatore di Ala Bianca Toni Verona, il Managing Director di Warner Chappell Music Roberto Razzini, la managar di - tra gli altri - Fabri Fibra, Marracash e Clementino Paola Zukar, il presidente di Universal Music Publishing Ricordi e dell'associazione di editori musicali EMusa Claudio Buja e il General Manager di Bmg Rights Management Italia Dino Stewart. E molto probabile che a queste liste si affianchino altre, minori, che verranno ammesse dalla direzione dell'istituto alle consultazioni: SIAE dovrebbe ufficializzare a breve l'elenco completo dei candidati alle prossime elezioni per il rinnovo dei propri consiglio di sorveglianza e assemblea dei delegati.