Claudio Golinelli, storico bassista della band che accompagna Vasco Rossi colpito da malore a pochi giorni dal debutto del "VascoNonStop tour 2018" - che prenderà il via proprio nella serata di oggi, domenica 27 maggio, allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine - sta meglio: a comunicarlo è lo staff che aggiorna il profilo ufficiale del musicistia, attualmente ancora ricoverato presso l'ospedale della cittadina friulana:

"(...) il Gallo sta molto meglio. Ovviamente dovrà osservare ancora un periodo non definito di riposo e cure ma il peggio si può dire che sia passato. Sia il Gallo che la sua Famiglia ringraziano tutti per le innumerevoli dimostrazioni di affetto e vi informano che appena ci saranno altre novità sarete avvisati"

Un'ulteriore conferma del miglioramento delle condizioni dell'artista arriva dalla pagina del Gallo Team, il progetto solista di Golinelli:

"Il Gallo", come viene chiamato dai fan di lunga data, è il decano dei musicisti che accompagnano il rocker di Zocca dal vivo: al fianco di Rossi dal 1984, Golinelli non ha accompagnato la voce di "Vita spericolata" solo tra il 1987 e il 1993, quando la Steve Rogers Band - il gruppo che accompagnava Vasco, del quale Golinelli faceva parte - decise di tentare la carriera senza la guida del frontman, nel 1997 e nel 2008, quando le cure per un tumore al fegato lo costrinsero a saltare diversi appuntamenti dal vivo per tornare sui palchi l'anno successivo, in occasione del "Tour Europe Indoor 2009/2010".