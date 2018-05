La giornata conclusiva del Mutiny Festival, manifestazione live di orientamento electro / hip hop in corso di svolgimento da ieri, sabato 26 maggio, a Portsmouth, Regno Unito, è stata cancellata dopo che nella notte sono morti due spettatori: a comunicarlo sono stati gli stessi organizzatori del festival, che - per mezzo dei propri canali social - hanno avvertito il pubblico della "circolazione nel sito [del festival] di una partita di sostanze stupefacenti difettosa, ad alto potenziale", causa del decesso dei due ragazzi - una diciottenne e un ventenne - presenti tra il pubblico.

"Vi raccomandiamo di non prendere alcuna sostanza e di riferire qualsiasi sintomo di malessere al personale medico e di sicurezza presente sul posto", hanno fatto sapere gli organizzatori prima di annunciare l'annullamento della giornata di oggi, domenica 27 maggio.

La polizia ha giudicato "non sospette" le morti dei due spettatori, sentitisi male nel corso della notte passata e subito portati - purtroppo inutilmente - presso il vicino Queen Alexandra Hospital: tuttavia le autoritĂ hanno annunciato l'apertura di due inchieste per fare luce sulla causa dei decessi. Le indagini sono in corso di svolgimento: le famiglie dei giovani sono giĂ state avvisate dalla polizia dell'Hampshire.

"La sicurezza dei nostri clienti è la nostra prima priorità ", si legge nella nota diffusa per annunciare la chiusura anticipata della manifestazione: "Al fine di tenere al sicuro il nostro pubblico e in segno di rispetto per chi non c'è piÚ, abbiamo deciso di cancellare la giornata di oggi. Come potete immaginare, questa decisione non è stata presa a cuor leggero, ed è stata supportata dalle autorità locali, con le quali continuiamo a lavorare in stretto contatto".

Tra gli headliner in programma all'edizione 2018 del Mutiny Festival sono presenti Dizzee Rascal, Craig David e Sean Paul (nella foto).