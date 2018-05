E' partito nella serata di ieri, sabato 26 maggio, alla Saku Suurhall di Tallinn, in Estonia, il "Legacy Of The Beast Tour", serie di eventi che terrà la band di Bruce Dickinson e Steve Harris impegnata sui palchi europei fino alla metà del prossimo agosto: lo show, che verrà presentato anche in Italia - il 16 giugno a Firenze, il 9 luglio a Milano e il 17 luglio a Trieste, ha visto gli Iron Maiden risfoderare dal proprio repertorio brani come "Aces High", eseguita a inizio serata e tornata in scaletta per la prima volta dal 2014, e "Where Eagles Dare", eseguita dal vivo dal gruppo per la prima volta da tredici anni a questa parte.

Non sono mancati nemmeno brani in origine cantati da Blaze Bayley, frontman che sostituì Dickinson tra il '94 e il '99, come "The Clansman" e "Sign Of The Cross", rispettivamente tornate nelle setlist dal 2003 e dal 2001, e altri episodi poco frequentati sui palchi negli ultimi anni dal gruppo come "For The Greater Good Of God", "The Wicker Man" e "Flight Of Icarus", quest'ultima assente dalle scalette della band addirittura da 32 anni.

Ecco, di seguito, tutti i brani eseguiti dagli Iron Maiden in occasione della prima data del "Legacy Of The Beast Tour" alla Saku Suurhall di Tallinn, Estonia:

01. Aces High (eseguita live per la prima volta dal luglio del 2014)

02. Where Eagles Dare (eseguita live per la prima volta dal settembre del 2005)

03. 2 Minutes To Midnight

04. The Clansman (eseguita live per la prima volta dall'agosto del 2003)

05. The Trooper

06. Revelations

07. For The Greater Good Of God (eseguita live per la prima volta dal giugno del 2007)

08. The Wicker Man (eseguita live per la prima volta dall'agosto del 2011)

09. Sign Of The Cross (eseguita live per la prima volta dal genniao del 2001)

10. Flight Of Icarus (eseguita live per la prima volta dal settembre del 1986)

11. Fear Of The Dark

12. Iron Maiden

13. The Number Of The Beast

Bis:

14. The Evil That Men Do (eseguita live per la prima volta dal luglio del 2014)

15. Hallowed Be Thy Name

16. Run To The Hills (eseguita live per la prima volta dal luglio del 2014)