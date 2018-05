E' uno sgabello rivendicato da tanti, quello della batteria dei Guns N' Roses. Solo a metà maggio Steve Adler, che effettivamente era entrato in sala per registrare il primo disco della band di Axl pubblicato nel 1987, aveva fatto appello al manager del frontman, Fernando Lebeis, perché convincesse il suo cliente a reintagrarlo nell'ultima parte del "Not in This Lifetime Tour" che prenderà il via il prossimo 3 giugno da Berlino - e che passerà dall'Italia il 15 dello stesso mese, da Firenze, per poi chiudersi negli Emirati Arabi il prossimo 25 novembre.

Nelle ultime ore a ventilare un ritorno in pista è stato Matt Sorum, musicista che sostituì lo stesso Adler a partire dalla sessione del dittico del 1991 "Use Your Illusion". Sul proprio account ufficiale Instagram l'artista ha postato una foto promozionale diffusa durante la sua militanza nella band losangelina:

All'inizio del mese Sorum, rispondendo su Twitter a un fan secondo il quale "a tutti piacerebbe vederti tornare nel gruppo, aveva risposto:

You just never know what life has to offer do you ? https://t.co/lDgqXz8BH1 — matt sorum (@mattsorum) May 4, 2018

"Non si sa mai cosa può riservarti la vita, no?"

Malgrado le autocandidature di Adler e Sorum, è quasi certo che a sedersi dietro i tamburi per il prossimo tour dei Guns N' Roses sarà Frank Ferrer, cinquantaduenne batterista newyorchese stabilmente al fianco di Axl e soci dal 2006 chiamato a registrare le parti ritmiche dell'ultimo album consegnato dal gruppo ai mercati, il tribolato "Chinese Democracy" del 2008.