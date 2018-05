La band di Sheffield capitanata da Alex Turner si è esibita questa sera all’Auditorium Parco della Musica di Roma, prima data italiana del tour degli Arctic Monkeys, che domani doppieranno il concerto nella Capitale, per poi spostarsi, il 4 giugno, al Mediolanum Forum di Assago, Milano.

La scaletta del set romano riproduce grossomodo quella del concerto di debutto della tournée a supporto della più recente prova di studio del gruppo, “Tranquility Base Hotel + Casino”, dello scorso 22 maggio a Berlino. Questa sera, però, le Scimmie Artiche hanno aggiunto al set la title track della loro ultima fatica; “Fireside” e “One for the Road” da “AM”, il disco precedente; e “The View From the Afternoon”, brano di apertura dell’album d’esordio di Turner e compagni, "Whatever People Say I Am That's What I Am Not". Sono state sacrificate, invece, rispetto al primo live nella capitale tedesca, i singoli “The Hellcat Spangled Shalalala” e “You’re So Dark”.

Ecco la scaletta completa del concerto di questa sera:

Four Out of Five

Brianstorm

Crying Lightning

Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair

Tranquility Base Hotel + Casino

Why'd You Only Call Me When You're High?

505

She Looks Like Fun

Knee Socks

I Bet You Look Good on the Dancefloor

Cornerstone

One Point Perspective

American Sports

Fireside

Pretty Visitors

One for the Road

Do I Wanna Know?

Encore:

The View From the Afternoon

Arabella

Mardy Bum (prima strofa)

R U Mine?