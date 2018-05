Il tour dei Def Leppard con i Journey è iniziato da meno di una settimana e a gettare un’ombra sui prossimi set del gruppo è la defezione del chitarrista della veterana band britannica Phil Collen. Al suo posto, a partire dal concerto di Hershey, in Pennsylvania, è stato visto Steve Brown degli hair metaller Trixter. La sostituzione sembra comunque momentanea: per quando i Def Leppard non abbiano rilasciato alcuna dichiarazione pubblica in merito, Blabbermouth riporta che l’assenza di Collen sarebbe dovuta a un’emergenza familiare.

Brown ha già preso il posto dell’addetto alle sei corde Vivian Campbell in passsato, per una manciata di date tra il 2014 e il 2015, quando il chitarrista, dal 1992 componente della band, fu operato. A proposito dei Def Leppard, Brown ha detto lo scorso anno, in un’intervista a Sleaze Roxx, che i musicisti della band sono per lui “come una famiglia”, aggiungendo anche che imparare i brani del gruppo non è un’impresa così facile, considerando che “hanno un modo unico”, parole sue, “di scrivere canzoni”: