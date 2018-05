È uscito da pochi giorni nelle sale il secondo film della serie “Star Wars Anthology”, "Solo: A Star Wars Story", e i due sceneggiatori Lawrence e Jonathan Kasdan, padre e figlio, hanno raccontato in un’intervista come abbiano tratto ispirazione dal Boss in persona per delineare la relazione tra il giovane Solo e i suoi genitori. Lo spunto i due lo hanno trovato nell’autobiografia di Bruce Springsteen, “Born To Run”, del 2016: “Abbiamo letto tutti e due la biografia di Springsteen mentre stavamo lavorando al film”, ha detto Jonathan Kasdan a Uproxx. Proseguendo:

È fantastica. E siamo rimasti commossi dalla relazione con suo padre. E abbiamo pensato che fosse un tipo diverso di attitudine da avere nei confronti di un genitore rispetto a quello che abbiamo visto in “Star Wars". Abbiamo pensato che sarebbe stato fico.

Springsteen ha in più occasioni accennato al difficile rapporto con suo padre e a quelle stesse difficoltà hanno guardato i Kasdan costruendo il personaggio di Solo. Un esempio è il momento in cui il protagonista ricorda di quando stava seduto su una navicella che aveva costruito. Padre e figlio lo spiegano così: