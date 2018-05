AndrĂ in onda su Canale 5 questa sera, domenica 27 maggio, l'ottava puntata del serale di Amici 2018. Ma cosa succederĂ nel corso dell'ottavo serale? Ecco alcune anticipazioni e gli ospiti.

La diciassettesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi è quasi giunta alla sua conclusione. Nel corso della puntata di questa sera, che è la semifinale, proseguiranno le sfide tra i concorrenti delle due squadre, la bianca e la blu, per aggiudicarsi un posto in finale. A contendersi i quattro posti disponibili ci saranno i cantanti Carmen, Einar, Emma, Irama e la ballerina Lauren (già vincitrice del circuito danza). Uno di loro cinque sarà eliminato, mentre gli altri quattro si giocheranno la vittoria del talent nella finale di domenica 3 giugno.

Diversi saranno gli ospiti che si alterneranno nello studio di "Amici": ci saranno Ornella Vanoni, Gino Paoli, Gigi D'Alessio, Annalisa, Riki, ma anche Carla Fracci e Sophia Loren.

La commissione interna del talent è formata dai professori della scuola: per il canto Paola Turci, Giusy Ferreri, Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco; per il ballo Alessandra Celentano, Garrison Rochelle, Veronica Peparini e Bill Goodson. Gli otto professori, al termine della puntata saranno chiamati a scegliere quale concorrente eliminare tra quelli finiti a rischio eliminazione.

Nella commissione esterna, invece, dovremmo ritrovare Ermal Meta, Simona Ventura, Heather Parisi, Giulia Michielini e Marco Bocci, insieme ad un altro personaggio. La commissione esterna dovrĂ scegliere il vincitore di puntata.

I cantanti arrivati alle ultime puntate del talent, intanto, si apprestano a pubblicare i loro dischi: il prossimo venerdÏ, 1° giugno, verranno consegnati al mercato gli album di Biondo (eliminato la scorsa settimana), Carmen, Einar e Irama. L'album di Biondo si intitola "Dejavu" (come la sua canzone) e uscirà per Sony. Per la stessa etichetta ha firmato anche Einar: il suo album si intitola proprio "Einar". Carmen ha invece firmato un contratto discografico con Universal, che pubblicherà il suo album "La complicità ". Irama, infine, pubblicherà per Warner (la stessa etichetta alla quale era legato prima dell'ingresso ad "Amici", e con la quale - come lui stesso ha raccontato in piÚ occasioni nel corso delle varie puntate del talent - ha poi rotto) l'album "Piume".