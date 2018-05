Ieri sera, venerdì 25 maggio, Young Signorino avrebbe dovuto esibirsi sul palco del Monk di Roma per la prima tappa del suo tour: il concerto, però, è saltato, con conseguenti polemiche da parte di chi aveva acquistato il biglietto. Ma cosa è successo?

La data romana del tour del rapper di "Mmh ha ha ha" era stata annunciata all'inizio di maggio: il rapper avrebbe dovuto cantare alle 21.30 e il suo concerto sarebbe dovuto durare circa un'ora, in modo da lasciare poi la sala a Bugo (che avrebbe dovuto suonare sullo stesso palco a partire dalle 22.30).

Young Signorino non si è presentato sul palco. L'inizio del concerto è stato posticipato di diversi minuti (in questo modo anche il concerto di Bugo è iniziato con un po' di ritardo, intorno alle 23.30): quando si è capito che il rapper non si sarebbe esibito, la security ha invitato i ragazzi che avevano acquistato il biglietto per il concerto di Young Signorino ad uscire dalla sala, per far entrare quelli che invece avevano acquistato il biglietto per assistere al concerto di Bugo. "Il ragazzo ha comunicato di avere problemi", hanno risposto a chi chiedeva informazioni, "ha fatto sapere che forse canterà dopo Bugo". "Non è possibile, siamo qui da due ore e dobbiamo ancora aspettare?", hanno polemizzato i fan, che sono stati invitati dalla sicurezza a scegliere se aspettare o se chiedere invece il rimborso del biglietto. Alla fine il rapper non si è esibito neppure dopo il concerto di Bugo.

Proprio ieri sera Young Signorino è stato ospite del programma televisivo "Matrix Chiambretti", trasmesso dalle 23.30 su Canale 5 (ma la puntata sarebbe stata registrata prima).

Sui canali social ufficiali del rapper nessun accenno alla vicenda.