“Rocketman”, il film biografico sul cantante e pianista britannico, ha una data d’uscita: la pellicola farà il suo debutto nelle sale il 17 maggio del prossimo anno. La Paramount Pictures ha condiviso anche qualche altro dettaglio relativo al cast, spiegando che sarà l’attore Taron Egerton (“Kingsman”, “Robin Hood”) a calcare i panni di Elton John. Per quanto riguarda, invece, la regia, essa è stata affidato a Dexter Fletcher, già co-regista di un altro importante biopic del mondo della musica, “Bohemian Rhapsody”. Per Egerton, però, il film non è proprio una produzione di tipo biografico bensì un musical fantasy:

Tutti pensano che sia un biopic. Non lo è. È un musical fantasy, quindi sono in realtà le sue canzoni usate per esprimere momenti importanti della sua vita in momenti emotivi. Non è l'unico personaggio che canta. Sarà divertente...ho intenzione di fare tutto. Lo farò anche sul set. Useremo una varietà di tecniche ma io canterò sempre sul set. Nessuna mimica. Non sono interessato a farlo in quel modo.

Annunciato per la prima volta nel 2011, il film, scritto da Lee Hall, ha poi incontrato una serie di difficoltà che ne hanno rallentato la realizzazione. A fare la parte di Elton John avrebbe dovuto essere, nell’idea originaria, Tom Hardy, ma l’attore si è tirato indietro per l’ardua sfida canora che lo aspettava: “Non sono un cantante” - disse - “Non ne ho proprio idea. Ci sto davvero provando per “Rocketman”, ma è dura aprire la bocca in quel modo”.

La voce di “Maggie May” darà il via negli States, il prossimo 8 settembre, al suo tour d’addio, che terrà impegnato l’artista fino al 2021.