Il minore dei fratelli Gallagher ha pubblicato il nuovo video di "I've All I Need", canzone presente nell’album del suo debutto da solista “As You Were”.

Il video mette insieme riprese del recente tour internazionale di Liam, la sua esibizione al concerto di beneficenza “One Love Manchester” dello scorso anno e molte scene con i fan, tra cui autografi e anche un selfie. Nella clip ci sono anche le comparse di David Beckham, Stormzy, Dave Grohl e Taylor Hawkins dei Foo Fighters.

Il video di "I've All I Need" è stato filmato e diretto dal documentarista rock Charlie Lightning, quindi lo si può considerare come un'anteprima di “ Liam Gallagher: As It Was ”, il biopic recentemente annunciato da Lightning sul ritorno post-Oasis di Gallagher. Charlie Lightning in precedenza ha diretto il video di "Chinatown", canzone sempre presente in “As You Were”.

Liam Gallagher sarà in concerto con i The Killers il prossimo 21 giugno agli I-Days festival di Milano.