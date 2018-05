Rivers Cuomo ha suonato diverse cover durante l’esibizione solista tenuta a Chicago il mese scorso. Durante il concerto è mancata però "Africa" dei Toto, una canzone che i fan dei Weezer richiedono da più di un anno.

In tutta risposta, la band di Rivers Cuomo, anziché il classico dei Toto richiesto dai fan, ha pubblicato un’altra celebre canzone dell'82: “Rosanna”. La potete ascoltare qui sotto:

La campagna per spingere i Weezer a suonare "Africa" è stata, come rivelato da Noisey, iniziata da una quattordicenne di nome Mary, che gestisce l’account Twitter @WeezerAfrica.

"Rosanna" ha vinto il Grammy Award nel 1983 come Record of the Year. Ha raggiunto poi il secondo posto nelle classifiche del Regno Unito, alle spalle di "Do not You Want Me" dei The Human League e poi da "Eye of the Tiger" dei Survivor la settimana successiva.