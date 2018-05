Il frontman dei Megadeth Dave Mustaine non crede che l'attesa versione della demo dei Metallica “No Life 'Til Leather” potrà mai uscire. Il nastro venne registrato nel luglio 1982, circa nove mesi prima che Mustaine fosse cacciato dal gruppo e sostituito da Kirk Hammett.

Già nel 2015 il batterista della band californiana Lars Ulrich aveva annunciato la sua prima uscita ufficiale, ma l'anno seguente si è visto costretto a fare marcia indietro e a rinviarne la pubblicazione a causa di "impreviste difficoltà sul piano legale".

In una intervista rilasciata a Billboard Mustaine ha parlato della questione e ha detto:

"Non penso che succederà. Ne abbiamo parlato un po' e ci sono alcune cose sul modo in cui Lars vuole che le cose vadano e non credo che accadrà. Vogliono dire che le cose sono andate in un modo, ma non è andata così. Non posso essere d'accordo."