José Miguel Arenas Beltran, in arte Valtonyc, è un rapper spagnolo di 24 anni che a causa dei testi delle sue canzoni è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere. Non avendo intenzione di scontare la condanna si è dato alla macchia e si è reso introvabile. Nella giornata di ieri un giudice spagnolo, come riporta il sito repubblica.it, ha spiccato addirittura un mandato di cattura internazionale.

Come potete immaginare questo caso sta facendo molto discutere in Spagna dove molti invocano alla libertà di espressione e di opinione. Valtonyc, che si definisce anticapitalista, repubblicano e antifascista, difende a spada tratta i suoi testi appellandosi proprio alla libertà di espressione. Prima di scomparire aveva dichiarato: "Non sarà facile prendermi, questo è uno Stato fascista ma io non mi arrendo".

I guai di Valtonyc con la giustizia spagnola ebbero inizio già nel 2012 quando venne arrestato alla fine di un suo concerto con le accuse di ‘esaltazione del terrorismo’, ‘incitamento alla violenza’ e, financo, ‘ingiurie alla Corona’.