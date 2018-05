Kanye West avrebbe speso la bellezza di 85.000 dollari per utilizzare una foto scattata nel bagno in cui è morta Whitney Houston per la copertina del nuovo album di Pusha T, "Daytona", che vanta la produzione del rapper.

Pusha T lo ha rivelato durante una recente intervista radiofonica. Ha raccontato che la copertina è stata trovata all'ultimo minuto e che la foto è stata scelta proprio da Kanye West: "Questo è ciò che le persone devono vedere per comprendere questa musica", ha detto a Pusha T.

Ecco la copertina:

La foto sarebbe stata scattata nel 2006, in un periodo non molto felice della vita - e della carriera - di Whitney Houston, sempre più vittima della tossicodipendenza. Sui mobili del bagno, infatti, si possono intravedere alcuni oggetti legati all'uso di sostanze stupefacenti.

In quello stesso bagno, nella suite 434 del Beverly Hilton Hotel, nel febbraio del 2012 sarebbe stata ritrovata morta la popstar di "I will always love you".