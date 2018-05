La band synthpop scozzese sarà in concerto in Italia il prossimo autunno per presentare il suo nuovo album, "Love is dead", disponibile da oggi, venerdì 25 maggio.

I Chvrches hanno annunciato un concerto in programma per il 14 novembre al Fabrique di Milano, unica tappa italiana del tour in supporto al nuovo album. Il disco è stato co-prodotto da Greg Kurstin (Sia, Adele) e Steve Mac (Ed Sheeran).

I biglietti per il concerto al Fabrique di Milano saranno disponibili sul sito DiYTicket dalle ore 11 di venerdì 1° giugno.