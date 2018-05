Il rapper lombardo Peligro ha eseguito in versione #NoFilter per Rockol il brano "La parte migliore", primo estratto dal suo nuovo, secondo album "Mietta sono io", uscito lo scorso 25 maggio.

"Credo che per qualunque ragazzo di provincia l’incontro con la grande città sia un’esperienza particolare, che in qualche modo costringe a cambiare", ha commentato al proposito il cantante: "Milano per me ha significato una rinascita, nel bene e nel male: nel viverla ho conosciuto una realtà che può accoglierti a braccia aperte, ma che è anche spietata nel suo non fermarsi ad aspettare quando senti il bisogno di tirare il fiato. In 'La parte migliore' ho provato a raccontare, più che il cambiamento, il modo in cui ho vissuto questa metamorfosi che Milano mi ha costretto a compiere. Questa è una piccola live version del mio singolo per gli amici di Rockol. Mi sono divertito un sacco a realizzarla! Ecco quindi 'La parte migliore'... #NoFilter! Non c’è limite allo show!".

L'artista presenterà il disco questa sera, lunedì 28 maggio, con un showcase al Goganga di Milano, in via Giovanni Cadolini 39.