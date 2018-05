Paul Weller compie oggi, venerdì 25 maggio, 60 anni (qui la nostra gallery). E per festeggiare fa un piccolo regalo ai suoi fan, pubblicando una nuova canzone.

Il nuovo brano del già frontman di Jam e Style Council si intitola "Aspects". Paul Weller ha reso disponibile la canzone in free download sul suo sito ufficiale: la si può scaricare gratuitamente qui.

"Aspetcs" rappresenta un'anticipazione del suo nuovo album in studio come solista, "Tre meanings", che uscirà entro la fine dell'anno: "Non so se è rivelatore dell'album, ma è certamente la base del disco per me. È anche da dove ne ho ricavato il titolo...", ha commentato Weller.