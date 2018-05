È tutto pronto per la prova generale del nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi, dopo la prima fase di preparazione al Rockisland di Rimini (qui il nostro racconto e l'intervista). Questa sera, venerdì 25 maggio, il rocker di Zocca sarà impegnato sul palco dello Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro con la prova generale dello spettacolo che porterà in giro per l'Italia nelle prossime settimane. L'ingresso alla prova generale, come da tradizione, è riservato ai soci del Blasco Fan Club, il fan club ufficiale del cantautore. La prova di questa sera segnerà il debutto in pubblico accanto a Vasco del bassista Andrea Torresani, chiamato a sostituire Claudio "il Gallo" Golinelli, colto da un malore all'inizio della settimana proprio durante le prove del tour.

"The show must go on", ha scritto un paio di giorni fa Rossi sui suoi canali social ufficiali, mandando al suo storico bassista un abbraccio virtuale, "lo spettacolo deve andare avanti". E proprio sui social Vasco ha pubblicato un video che immortala un momento delle prove a Lignano, insieme alla sua band e al bassista Andrea Torresani. "Si è studiato tutto il concerto... 'tutto in una notte'", ha scritto il rocker. Potete guardare la clip delle prove proprio qui sotto: