“The Album Collection Vol. 2, 1987-1996” fa seguito al boxset di quattro anni fa “Bruce Springsteen: The Album Collection Vol. 1, 1973-1984”, che concentrava in sé i primi sette album della voce di “Born In The U.S.A.”.

Il box comprensde i materiali registrati e pubblicati da Bruce Springsteen per la Columbia Records durante quell’arco di tempo: gli LP sono disponibili nel formato vinile, in versione rimasterizzata, per la prima volta – del processo di masterizzazione si sono occupati Bob Ludwig e il tecnico del suono di lunga data del cantautore nato a Long Branch Toby Scott, a partire dai nastri analogici, utilizzando il sistema Plangent Process.

Oltre ai quattro album in studio del periodo citato, il boxset include anche, da quello che leggiamo, l’EP del live del 1988 “Chimes of Freedom” in versione vinile 12’’, i due LP dell’MTV Plugged che ha visto Springsteen protagonista nel 1993 e il primo vinile mai pubblicato dell’EP datato 1996 “Blood Brothers”.

Un sontuoso box di 10 LP più un libro fotografico, il cui prezzo finale - ci ha confermato la Sony - si dovrebbe aggirare attorno ai 90€. La prima tiratura è esaurita, tornerà verso metà giugno (e nel frattempo si trova a prezzi di speculazione). Il periodo è quello della decade più complicata di Bruce: dal post-successo di “Born in the U.S.A.” in poi.

