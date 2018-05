Discograficamente fermo a “The colour in anything” del 2016, James Blake ha pubblicato un’altra canzone precedentemente non contenuta nel suo ultimo album in studio, dopo ”If the car beside you moves ahead”, uscita all’inizio dell’anno.



Il nuovo singolo del cantautore e produttore britannico si intitola “Don’t miss it”: James Blake lo ha inciso in collaborazione con i Mount Kimbie, duo di musica elettronica formatosi a Londra nel 2008 e composto da Dominic Maker e Kai Campos. Potete ascoltare la canzone proprio qui sotto: